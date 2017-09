Está claro que el asunto no es generar la dicotomía "soledad vs. vida de relación", sino marcar la validez de la elección de vivir solos en determinados momentos de la vida. "Nos referimos también a muchas personas mayores que necesitan y eligen dar este giro, y no sólo a los jóvenes que deciden vivir solos (y aclaramos que solos no es igual a alejados del mundo sino 'habitándolo' solos), insistió.