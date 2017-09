-Mora realmente la extraña mucho. El otro día me dijo: "Mamá, no sé cómo hacer para comunicarme de alguna forma con la abuela". Justo estábamos con unos amigos y, claro, uno a veces no sabe cómo decirle porque uno se paraliza un poco. Te conmueve … tan chiquita. Había una amiga nuestra que le dijo: "Mora, ¿qué tal si le hacés un dibujo a tu abuela?". Entonces, se puso a hacer un dibujo, se quedó tranquila y dijo que, cuando la vaya a visitar a Recoleta -ella ya la visitó en la bóveda porque se lo pidió al padre- le va a llevar el dibujo.

De alguna forma y gracias a la idea de nuestra amiga, Mora siente que a través de un dibujo se comunica con ella. Y, otra cosa que no es menor, todas las noches rezamos juntas. Ella le reza a su ángel de la guarda y, también, le reza a su abuela para que esté tranquila.