"A los chinchulines, para que sean más saludables, se los puede hervir en agua y leche durante una hora y media. La leche no es para tiernizar, no tiene ningún agente tiernizador. Simplemente para que no cambien el color y queden blancos. A la hora de salar, siempre sobre la parrilla. En lo posible no hacerlo sobre ninguna mesada", concluyó el especialista.