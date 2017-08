La llamó The richest man who ever lived -aún no se tradujo al español-. Si su fortuna se comparara con el dinero actual, Fugger habrá alcanzado más de 500.000 millones de euros. Si bien nació en el seno de una familia de comerciantes exitosos, fue él quien potenció su apellido en toda Europa, al punto de seguir siendo un nombre referente en Alemania.