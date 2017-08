El daño suele ser indoloro, por lo cual las personas no lo identifican en el momento. "Puedes mirar al Sol durante un eclipse, durante unos diez minutos, y no te va a doler. Puedes mirarlo, y es una maravilla verlo, pero durante ese tiempo estás quemando, literalmente, las células de tu retina", alertó Vike Vicente, un oftalmólogo pediátrico a The Washington Post.