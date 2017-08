El último trabajo publicado al respecto, precisó la astrónoma, es de 2010 y corresponde al argentino Horacio Salva. En "Searching the Allais effect during the total sun eclipse of 11 july 2010", publicado en la revista Physical Review, el investigador analizó el eclipse que se pudo ver en el país. En sus resultados, no encontró ninguna evidencia del efecto Allais.