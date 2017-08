Líneas finas sin rellenos ni colores. Sus trabajos suelen ser formas asimétricas, dibujos animados mal copiados, dinosaurios, animales que remiten a juegos de niños con lápices. Haciendo gala de su sinceridad, defendió su trabajo y comparó sus producciones con las grandes obras de una industria consolidada: "No creo que sea buena, soy sólo un bebé gateando en este mundo del tatuaje. Pero incluso si al público le gustan mis dibujos, no estaría compitiendo con los artistas talentosos. Creo que hay espacio suficiente para todos". Una especialista, una profesional que no realiza obras que no parecen diseños de una especialista y una profesional. Allí radica su magia y su éxito.