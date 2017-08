A simple vista, puede parecer que los preliminares son solo para ellas, pero no es cierto. Los varones también quieren juegos previos. Al menos, los que se han atrevido a decirlo en la red social 'Reddit'. "Tomarlo con calma me gusta" dijo uno, a lo que añadió otro "lo que más me excita son los juegos previos". "Tiene que ser lento y constante, no es una carrera", cuenta un usuario.