Alice (sentada en primer lugar) puede ver el sombrero de Bob (que está sentado en medio) y el de Charlie (que está sentado el último) pero no puede ver el suyo. Bob puede ver el sombrero de Charlie pero no el que porta. Y Charlie no puede ver ninguno de los sombreros. Los tres personajes son conscientes de estas reglas. Éstos son los escenarios para descubrir el color del gorro que lleva cada uno: