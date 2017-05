La ducha fría también repercutió en mayor productividad a la mañana. "No son una tortura, pero no sentís la necesidad de pasar el rato allí". Además de ser más cortas y no perder tiempo, le ayudó a despabilarse y encarar la jornada con otra actitud. "No me di cuenta de lo eficiente que fue todo hasta que me encontré vestido y tomando un café sólo 20 minutos después de salir de la cama. Después, con mi tiempo, comí un buen desayuno y leí las noticias".