Sebastián Driussi de River Plate, Gustavo Bou de Racing Club y Emanuel Más, ex San Lorenzo de Almagro, son solo tres ejemplos que sirven para traficar como los futbolistas se animan al cambio y están a la moda, tanto en sus cambios de look como en la indumentaria. "Muchos planteles me piden que vaya a cortarles una vez por semana", aclaró Del Casale.