"Me he puesto metas que sé que puedo conseguir y lucho con todo lo que tengo esforzándome por aprender para así lograrlas. Uno de mis mayores sueños además de ser madre joven era el de poder trabajar en algo que me apasione y así lo he hecho. Ser madre joven y trabajar en una empresa que como autoridad universalmente reconocida en récords mundiales me ha dado la oportunidad de ver el lado de la esperanza en cada viaje", dice.