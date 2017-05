A su vez, el 49% de los entrevistados suele ir a un evento grande al mes y generalmente no tiene problemas a la hora de pagar su entrada. "El hecho de gastar dinero no los afecta tanto como a personas de otras generaciones. Será porque son independientes y la mayoría aún no tiene grandes compromisos en pareja", dice el informe. Los que salen con auto a un evento pagan entre 100 y 200 pesos el estacionamiento en las calles cercanas.