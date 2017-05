Las píldoras para dormir que, según el experto, a menudo son recetadas a adultos mayores garantizan un sueño en estado de sedación que sólo significa que la persona no va a despertarse en el correr de la noche, pero no aseguran una noche de sueño profundo. Lo ideal según los expertos es mantener hábitos de descanso saludables que puedan reducir los episodios de insomnio y no atenten contra el envejecimiento cerebral.