"Cuando estás en la escuela no te introducen de manera correcta la lectura porque te dicen qué tienes que leer, que ciertos libros te tienen que gustar a la fuerza y si no te gusta no eres lector. Me ha pasado mucho que voy a los ferias y me dicen 'me encantan los libros de Los Juegos del hambre, pero mi maestra me dice que eso no es leer, entonces me siento como culpable leyendo eso'. Y yo siempre les digo: 'Siempre tienes que encontrar un libro que te introduzca a la lectura'".