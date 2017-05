Él, su cuarto y una cámara, además de una buena dosis de edición. El fenómeno youtuber exige independencia, más cuando la opinión de uno de ellos puede determinar comportamientos. En este caso, subir o bajar las ventas de un libro. La clave, según García Mouret, está en su contrato tácito con el espectador: "Siempre que el booktuber sea fiel a su opinión y sus gustos, el mercado editorial no puede incidir negativamente en él. No puedo hablar por todos los booktubers del mundo, pero los que conozco sé que no se dejan influir. Nuestra credibilidad es lo que tenemos".