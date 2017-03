Llegar al gris plata no es un procedimiento fácil y no sugieren realizarlo en casa. Es importante tomar todos los recaudos para no dañar la fibra capilar. "Primero hay que decolorar el cabello hasta alcanzar el color blanco, después luego aplicar un matizador el tono deseado que puede ser más gris y o plata", detalló Verdini.