Una familia numerosa. Humilde, obrera, trabajadora. Encontró en la calma cotidiana un trágico escenario del que no tuvo vuelta atrás. Piedad Martínez del Águila solo tenía 12 años, pero es la protagonista de un hecho trágico e imborrable del pasado. Era la mayor de las mujeres pero la tercera en orden de un grupo de 8 hermanos. 51 años atrás, en Murcia, ciudad española que no llega -en la actualidad- a los 500 mil habitantes. Piedad, que no tuvo nada de compasión, terminó con la vida de cuatro de sus hermanos menores tras estar harta de cuidarlos cada vez que sus padres se iban a trabajar.