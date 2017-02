Esta joven actriz y cantante de 16 años está viviendo su impactante salto a la fama a raíz de haber sido la voz inglesa de la princesa Moana en la película homónima nominada como mejor película animada y por mejor canción original. Durante la ceremonia, Lin-Manuel Miranda, el autor de la pieza musical nominada interpretará How Far I'll Go junto a Auli'i. En la previa a su primer gran noche, Cravalho mostró a sus seguidores como comenzó a preparar su peinado y su maquillaje.