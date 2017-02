Hablé con una de ellas. Era oriunda de Arabia Saudita, estaba de paseo en los Emiratos Árabes. No olvidaré jamás esos profundos ojos negros que se escapaban del burka. Identifiqué un maquillaje perfecto en los pocos retazos de piel que exhibía. Detrás del manto negro, sin duda, había una mujer coqueta. Luego de haberle inspirado confianza, contó que no se imagina no usar esa vestimenta; y que la acepta porque su religión así lo exige. Que no podría salir de su habitación sin ella, que puede quitársela si se encuentra en un ámbito cerrado sólo rodeada de mujeres, que frente a hombres no puede dejarse ver sin el velo, salvo con su esposo.