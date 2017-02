Para Tim, los mejores vinos argentinos son Malbec, pero para llegar a los cien puntos aún les faltan un poco más de "sense of place" –sentido de lugar-. "Si las bodegas se dedicaran a expresar el carácter de sus viñedos, los consumidores podrán entender las diferencia de las regiones y sub regiones", calificó. También confía en el Cabernet Franc a pesar que haya poco plantado; considera que el Cabernet Sauvignon es genial y que le gustaría ver más Bonarda -la segunda variedad tinta implantada- elaborado. Pero también dejó la puerta abierta a nuevas cepas porque está convencido de que hay variedades de climas calientes que podrían adaptarse muy bien al terruño nacional, como Assyrtiko -uva blanca de Grecia-, Aglianico o Nero D´Avola -tintas del sur de Italia-. Y a pesar de no ser una variedad de sol, puso el ejemplo del Trousseau del Alto Valle de Río Negro.