1- No tener amistades fuera del matrimonio: Pasar tiempo en pareja es importante, pero eso no quiere decir que sea lo único que pueden hacer. No se puede depender de la pareja para satisfacer todas las necesidades sociales. Las personas externas de la relación son tan importantes como la pareja. A través de los amigos, ambos podrán ganar experiencia, perspectiva y apoyo.