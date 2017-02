La representante argentina para promocionar esta fecha es Melanie Celeste, una youtuber con más de 300 mil suscriptores, quien en diálogo con Infobae reconoció recibir constantemente mensajes de seguidores que padecen acoso en las redes. "Me mandan muchísimos mensajes de todo les pasa, de los mensajes que reciben por Facebook o por Twitter. Mi sugerencia es que ante estos casos bloqueen a la persona y no le den entidad a sus comentarios y que no compartan cosas privadas con desconocidos", recomendó la joven de 17 años.