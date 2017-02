En varias ocasiones un ser creativo se la asocia a un ámbito determinado que por lo general es el campo de las artes. Por otro lado, nada tiene que ver la tarea que se realiza sino mas bien como se enfrentan interrogantes y/o conflictos a resolver, es factible encontrar un ingeniero creativo y por ahí, un músico que no lo es tanto. Muchas personas nacen con esa facilidad pero no implica que cualquiera no logre desarrollar su potencial creativo ya que, depende de una variedad de pensamientos se pueden desarrollar y utilizar de manera eficaz.