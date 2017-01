Aunque se trate de un viaje de placer, es probable que el hecho de no poder dormir durante todo el vuelo impacte negativamente en el humor y en el funcionamiento correcto del cuerpo. ¿Cuál es la solución a esa incomodidad? "Viajar en primera clase", bromeó el doctor Carl Bazil, especialista en sueño y profesor de neurología de la Universidad de Columbia. Pero si eso no fuera posible, explicó el experto, hay algunos trucos que, si bien no garantizan la solución al problema, pueden ayudar en el proceso de conciliar el sueño.