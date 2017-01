Hay momentos que me gustan, por ejemplo; me gusta mi casa. Yo no sé manejar porque me da miedo, entonces me tengo que arreglar a pie y por eso no puedo vivir en José Ignacio, porque ahí sin auto no me puedo mover a ningún lado, Por lo menos, acá tengo la tienda al lado (Punta Shopping queda frente a la Villa D'Arenberg) puedo ir a buscar un libro, a comprar lo que necesito, al banco o la farmacia. Para mí es muy práctico. Y al mismo tiempo tengo un jardín, que es como si estuviera sola en el mundo, pero salgo y tengo el bullicio de la ciudad. Me gusta cuando camino a la mañana, paso al lado de esos bosques de pinos y siento ese olor de verano, de pino caliente, que es maravilloso. También me gusta mucho el campo. Detrás de La Barra hacia San Carlos, toda esa zona de chacras me encanta. Pero por supuesto que allí no podría vivir por la misma razón: o tengo a alguien que me maneja todo el día o no me muevo. Pero, como me gusta ser independiente, no puedo vivir lejos de lugares donde no puedo moverme a pie. Me gusta la ciudad. Me gusta mucho Buenos Aires, París, Nueva York; me gusta la ciudad, el asfalto, la noche, la mañana pero en la ciudad. Punta del Este me gusta, porque es un compromiso entre el campo, la naturaleza y la ciudad. Ahora estoy más en París, porque está mi novio (el prestigioso intelectual francés, Jean-Paul Enthoven) y mucho menos en Buenos Aires.