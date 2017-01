Bella M. DePaulo, psicóloga de la Universidad de California en Estados Unidos, encabezó un estudio que llamó The many faces of lies ("Las muchas caras de las mentiras"). En uno de sus apartados se preguntó: "¿Qué tipos de personas mienten más fácilmente?". Y explicó: "Pensamos que las personas que dicen muchas mentiras pueden ser especialmente sociables, ya que uno de los objetivos que motivan sus mentiras -como causar buena impresión o halagar a otros- pueden ser especialmente importantes para gente a la que le gusta pasar tiempo con otras personas".