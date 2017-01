¿Qué se debe hacer cuando se siente que alguien está usando estos métodos para tratar de manipular? De acuerdo a Dreeke, hay que preguntar en forma directa -aunque no hostil- cuáles son sus verdaderos objetivos en esa charla. "Siempre trato de aclarar los objetivos. Me detengo y digo: 'Me estás lanzando muchas buenas palabras. Obviamente sos muy hábil en lo que estás haciendo. Pero lo que realmente me interesa… ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estás intentando lograr?".