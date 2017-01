2016 fue, sin resquicio a duda, el año de los desafíos virales. No cuesta hacer memoria para recordar, por ejemplo, al Mannequin Challenge, el peculiar reto que consistía en el estatismo extremo mientras una cámara circulaba alrededor. Otro, por caso, fue el One Finger Challenge, ya más osado, en las que sus participantes ocultaban con solo un dedo sus partes íntimas. 2017 promete no ser menos.