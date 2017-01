Para la especialista, la razón que lleva a un adolescente a sumarse a "el muelle" puede estar en el hecho de no quedar margen de las actividades que realizan los demás. "En esta práctica no se busca la satisfacción propia, sino satisfacer el deseo del otro, que no viene a ser el compañero, la pareja, sino la sociedad, de modo de poder pertenecer a ella. Los jóvenes experimentan límites extremos solo por el hecho de ser reconocidos por el otro".