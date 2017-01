En la playa un hábito que no se abandona son los juegos deportivos. Puramente por diversión y no por competitividad, en cada año no faltan quienes sacan la paleta para practicar tenis, o la pelota para ensayar un partido de fútbol o vóley. Los balnearios, en búsqueda de alternativas que seduzcan a los turistas, también apuestan al deporte como opción para atraer al público.