El problema de abusar de esta frase u otras similares es que, en la mayoría de los casos, es una expresión vacía. "Por ejemplo, 'si te portás mal no te van a traer nada los Reyes Magos'. Sabemos que esto no va a pasar nunca ya que no pretendemos dejar a nuestro hijo sin regalos. De esta forma sólo conseguimos que nuestro hijo aprenda que sus acciones no tienen consecuencias y perdemos credibilidad. Por lo que si se quiere imponer un castigo, éste debe ser coherente y debemos estar dispuestos a llevarlo a cabo en un breve periodo de tiempo", explicó la psicóloga.