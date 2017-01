Rufino, de 9 años, vino a veranear a Pinamar con su familia desde Pehuajó. Sus padres vieron el afiche en la avenida Bunge y se acercaron la playa de Ostende. Como no todo es Disney, el nene no soltó la vista en la hora y media que duró el documental. Después, mientras su papá le compraba un choripan en la parrilla improvisada entre las carpas del balneario, contó: "Me gustó mucho ver chicos de otros países. Me gustaría que fueran mis amigos".