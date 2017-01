Ford respondió: "Me están haciendo preguntas acerca de conceptos que no tienen utilidad práctica ni en la vida ni en los negocios y que únicamente muestran que los conocedores de esas respuestas son personas con mucho tiempo libre. Como empresario no debo saber de todo y me conformo con rodearme de personas que complementan excelentemente sus conocimientos para conseguir que mi empresa esté en el puesto que está".