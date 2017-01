Cada palabra expresada por Duggan viene a instalar nuevamente el debate: ¿existe tal cultura del retroceso o estos "síntomas" anteceden los cambios del futuro? La cantidad de accidentes de tránsito por la distracción que genera el uso del celular al volante no es una novedad. Pero sí una preocupación. Duggan lo sostuvo en la charla "Ciudades del mañana", junto a Mark Thompson (CEO de The New York Times), entre otros.