Muy puntual, a las 19, Susana llegó al The Grand Hotel para disfrutar del desfile. Incluso cuando subió a la pasarela a recibir el homenaje que Di Domenico le había preparado, bromeó para todos sobre el viento y su look casual: " No sé para qué fui a la peluquería, si con el viento que hay, parezco que hubiera venido toda despeinada".