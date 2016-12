Dijo haber escrito el libro enojada: "Que estemos en 2016 discutiendo todavía si las mujeres pueden ser presidentes o no me indigna. No puede ser tampoco que ganemos menos dinero que los hombres. No podemos todavía escuchar por la calle 'mirá ese escote, se lo estaba buscando'". Beck lo anunció como una especie de biblia, un manual de feminismo. La autora lo categorizó como un libro de economía porque "me parecen que las consignas feministas tienen que tener una perspectiva, un qué, un cómo". Publicado por Editorial Sudamericana, busca razonar el origen de estándares sociales: "El proceso de feminización de la pobreza es una desigualdad en la que también hay desigualdad de género. Hay que rastrear de dónde viene eso".