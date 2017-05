Top ten de las canciones más felices del mundo:



1. Don't Stop Me Now – Queen

2. Dancing Queen – Abba

3. Good Vibrations – The Beach Boys

4. Uptown Girl – Billy Joel

5. Eye of the Tiger – Survivor

6. I'm a believer – The Monkeys

7. Girls Just Wanna Have Fun – Cindy Lauper

8. Livin 'on a Prayer – Bon Jovi

9. I Will Survive – Gloria Gaynor

10. Walking On Sunshine – Katrina & The Waves