En 1991 cuando la banda lanzó Innuendo, un Mercury ya muy deteriorado se limitó sólo a ser intérprete y no el extravagante que lo catapultó a la fama. El cantante dejó de aparecer en público y sólo participó de la filmación de los últimos tres videos de la banda: Headlong, I´m Going Slightly Mad con un traje, una peluca y mucho maquillaje y These Are The Days Of Our Lives, donde su apariencia ya era muy delicada.