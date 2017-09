El personaje del salvaje Mance Ryder le fue ofrecido a nuestro recordado actor de la obra maestra The Wire: Dominic West. En 2012 se negó por lo que implicaba irse a Reijavik a filma durante seis meses. "Tengo cuatro hijos y no me puedo alejar tanto", afirmó la figura de The Affair. Finalmente el papel fue interpretado por Ciaran Hinds, el actor irlandés que hizo de Julio César en la serie Roma.