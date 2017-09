"Lo primero que hice fue llamarlo a Maxi, no me atendía, imaginate, estaba bloqueada. Agarro y le mando un mensaje a Mauro, le digo ´llamame urgente, no puedo salir´. Me llama Mauro y me dice ´¿qué necesitás para viajar?´ ´Pasajes de vuelta, no tengo pasajes de vuelta y los nenes tienen que volver´, le digo. Y me dice, ´pero si vos volvés´, y le digo ´no, yo no vuelvo más´. Me dice ´yo tengo pasaje de vuelta para vos y los nenes en enero´, y en el momento que le digo ´¿qué?!´ me manda un mail con los pasajes", continuó.