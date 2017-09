"Me da la impresión que ella es una mujer para la cual la fidelidad es un pilar. Yo con ella fui un fucking desastre, y me hago cargo. Quiero que Barby se ponga de novia, siempre quiso casarse y el perfil perfecto para mí sería Hoppe, porque tiene el perfil de oficinista. A mí me encantaría que se enamore, a mí me contó que el Polaco le ofreció ser su novia y Barby le dijo que no, y hoy me parece que es al revés", expresó sobre la relación entre su ex, Barby Silenzi (33), y El Polaco (30).