La comunicación de Intrusos con la conductora de El Trece se originó tras no haber sido convocada para una tapa de Gente, donde sí fueron Susana y otras figuras del espectáculo. En diálogo con Teleshow, Mirtha se mostró enojada con la publicación: "Nunca me llamaron y me enteré anoche, viendo el programa de Tinelli. Vi que era una tapa que había hecho Susana por sus 30 años de televisión con jóvenes actrices. Estuve recapacitando. Hace dos años me hicieron una tapa para homenajearme, pero confieso que me hubiera gustado que estuviéramos las dos: ella por sus 30 años y yo por los 50, que los cumplo el año que viene. Hubiera sido lindo y hubiera vendido mucho la revista. Pero no me llamaron y me sentí ofendida", se sinceró Chiquita.