A modo de venganza, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella le pidió que contara por qué había suspendido su boda con el futbolista uruguayo Diego Forlán. "Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó, sobre una fiestita (una despedida de soltero). Se lo conté a mi hermana y le dije que no me casaba", reveló Zaira. "Lo acompañé a Uruguay, le dejé el anillo, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio", agregó.