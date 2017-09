"No quiero hablar. Yo no me metí mas, no soy el cerebro de esto", dijo entre lágrimas Yanina, luego de escuchar un audio en el que Fernando Burlando contaba que el ex futbolista había intentado quitarse la vida: "No es fácil, no tengo soberbia, pero trato demostrarme entera porque tengo dos hijos", agregó.