"Rufina está feliz. Por momentos se olvida y me dice mamá, te hago una pregunta, ¿vos estás embarazada? Todos los días me lo dice, es como que se olvida y me vuelve a preguntar. Bueno, está bien, es una buena periodista", afirmó entre risas la actriz desde Israel, adonde viajó para ser parte de Por el mundo, el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe.