Acto seguido, llegó la durísima respuesta. Durante ocho minutos, Vidal -muy enojada- le respondió punto por punto: "Yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio, porque dejaron una bala en mi casa, porque entraron a mi oficina dos policías, porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada, porque amenazaron a mi familia más de una vez", señaló la mandataria. "Me encantaría no tener que vivir ahí y poder vivir en la misma casa que viví toda la vida", finalizó.