"Me tiraba los perros y no era en tono de broma. Le dije que no le iba a dar mi teléfono y me respondió 'bueno, después lo consigo por ahí'. Después yo seguí hablando con El Pollo y él –por Mónaco- seguía diciéndome cosas de mis tatuajes. Yo no podía creer lo que estaba pasando", continuó.