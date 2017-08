Recordemos que Gladys había manifestado: "Es culpa del señor que está sentado ahí, que me detesta y me odia. Yo soy paz y amor, yo a Ángel lo adoraba. Habla una don nadie, le dan lugar a gente que habla de mí, y a mí me arruinan, porque después no me contratan, dicen 'no queremos una chorra acá'. No quiero llorar, estoy harta de llorar, me encantaría que Ángel pida disculpas", dijo la artista tropical.