"Me parece que la televisión, que es un medio tan vendedor, llegás a miles y miles de personas, y eso de estar timbreando es como muy localista diría yo. La promoción yo la haría a través de la televisión. Es más, lo haría a través de la cadena. Yo le reprocho al presidente que no use la cadena nacional, alguna vez debió usarla para decirnos todo lo que ha hecho el Gobierno hasta este momento, y cómo habían dejado el país, creo que eso hubiera sido muy beneficioso", profundizó.